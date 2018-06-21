الصحة تكشف احصائية نهائية بعدد إصابات ألعاب "الصجم" خلال العيد

كشفت وزارة الصحة الخميس، عن احصائية نهائية بعدد حالات الاصابة بالالعاب البلاستيكية "الصجم" بين الاطفال والتي بلغت اكثر من ٢٥٠ اصابة خلال عيد الفطر.



وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة سيف البدر في بيان إن "مستشفى ابن الهيثم في بغداد سجل اكثر من 51 إصابة"، موضحا أن "اغلب تلك الإصابات كانت في منطقة العين وتحديدا لدى الأطفال وتم ادخال عدد منها الى صالات العمليات الجراحية لتلقي العلاج".



وأضاف أن "مستشفيات صحة الرصافة سجلت 102 حالة توزعت مستشفى الزعفرانية سجل 13حالة ومستشفى الإمام علي استقبل 11 حالة، بينما سجل مستشفى الصدر 10 إصابات، ومستشفى ضاري الفياض 7 إصابات، ومستشفى الكندي 4 اصابات"، مبينا أن "مستشفى الشيخ زايد سجل 4 إصابات، بينما سجل مستشفى المدائن اصابتين".



وتابع البدر "سجلت صحة بغداد الكرخ ٢٠ حالة إصابة وسجلت محافظة الانبار ١٦ حالة، بينما سجلت صحة بابل ١١١ إصابة، والمثنى إصابتين، وستة إصابات في صلاح الدين، ولم تسجل باقي المحافظات اصابات بالالعاب الصجم، لكنها سجلت حوادث اخرى كحوادث السير".



وأشار الى ان "هذه الألعاب المحرضة على العنف تساهم في قتل فرحة العيد وتؤدي إلى نتائج وخيمة يصعب معالجتها"، داعيا الى "تفعيل الإجراءات القانونية الرادعة التي تحد من انتشار هذه الظاهرة".