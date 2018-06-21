مفوضية حقوق الانسان تدين اجراءات قطع الانترنت ايام الامتحانات

اعتبرت مفوضية حقوق الانسان، الخميس، قطع الانترنت عن ابناء الشعب العراقي لاي سبب كان، "مخالفة قانونية" وسلب لحق من حقوق المواطنة.



وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي: إن "قطع خدمة الانترنت انتهاك صارخ للحقوق المدنية والاقتصادية لابناء الشعب العراقي"، مشيرا الى ان "قيام وزارة الاتصالات بقطع الخدمة عن المواطنين خلال الامتحانات الوزارية بطلب من وزارة التربية لايمثل حلا للحد من ظاهرة الغش".



واشار عضو المفوضية الى ان "انقطاع خدمات الانترنت على المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص له اثار سلبية واقتصادية على مجمل عمليات التبادل التجاري وانجاز معاملات المواطنين"، داعيا وزارة الاتصالات الى "عدم الانجرار لذلك باعتباره مخالفة قانونية وسلب لحق من حقوق المواطنة المكفولة وفق الدستور".



وأضاف أنه "بالامكان استخدام طرق بديلة لذلك دون المساس بالحق الشخصي للمواطنين بالاستفادة من خدمة الانترنت التي اصبحت اليوم عصب مهم للحياة واداة للكسب والتعلم وتقف بسببها مؤسسات كبرى اضافة الى اهمية وجوب تعويض المتضررين من ذلك شرعا وقانونا.