الاتصالات تعلن تغيير موعد انقطاع الانترنت

اعلنت وزراة الاتصالات، اليوم الخميس، تغيير موعد انقطاع الانترنت من الساعة السادسة الى الثامنة صباحا، مبينة ان ذلك حسب طلب وزارة التربية.



وذكر المتحدث الرسمي للوزارة، حازم محمد علي، في بيان، ان "وزارة الاتصالات، تعلن للمؤسسات الحكومية والمواطنين الكرام عن ايقاف بث خدمة الانترنت من الساعه السادسة صباحاً لغاية الساعة الثامنة صباحاً بدلاً من السابعة صباحاً لغاية الساعة التاسعة صباحاً".



واضاف ان "ذلك اعتباراً من يوم الأحد المصادف 2018/6/24 وحسب طلب وزارة التربية وسيكون توقف خدمة الانترنت لأيام الامتحانات حصراً".



واشار انه "علماً ان الامتحانات العامة للمرحلة الاعدادية بدأت في 2018/6/21 لغاية 2018/7/12".

