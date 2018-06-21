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خفر السواحل الليبي أنقذ 300 مهاجرا كانوا في طريقهم إلى أوروبا

الخميس 21 حزيران 2018
| 20:00
 
خفر السواحل الليبي أنقذ 300 مهاجرا كانوا في طريقهم إلى أوروبا
ابرز ما في هذا الخبر

تزايد نشاط خفر السواحل المدعوم من ​الاتحاد الأوروبي​
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ذكر المتحدث بإسم خفر السواحل الليبي أيوب قاسم، أنّ "خفر السواحل أنقذ 301 مهاجرًا، من بينهم ثلاث نساء و46 طفلاً من 12 دولة أفريقية مختلفة، كانوا في طريقهم إلى أوروبا، على متن قاربين مطاطيين بعد تعطّل محركيهما قرب الساحل الغربي".

وتُعتبر ليبيا محطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الفارين من الحرب والفقر إلى بلدان أوروبية عبر البحر المتوسط، رغم تراجع الرحلات بصورة كبيرة منذ تموز الماضي بسبب تزايد نشاط خفر السواحل المدعوم من الاتحاد الأوروبي.
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