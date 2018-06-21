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أردوغان يعدد إنجازاته في مجال الطاقة

الخميس 21 حزيران 2018
| 20:31
 
أردوغان يعدد إنجازاته في مجال الطاقة
ابرز ما في هذا الخبر

استثمارات بقيمة 100 مليار دولار في قطاع الطاقة

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وأجريت مناقصة محطة "قره بنار يكا" للطاقة الشمسية عام 2017، حيث باتت أكبر محطة طاقة شمسية في العالم، وبقيمة استثمارية تبلغ 1.3 مليار دولار أمريكي، بقدرة ألف ميغاوات، وفي إطار المشروع، سيجري تأسيس معامل لوحات شمسية بقيمة 450 مليون دولار.

وستوفر محطة "أق قويو" النووية فرص عمل لـ10 آلاف شخص، وستلبي 10 بالمائة من حاجة تركيا للطاقة الكهربائية بقدرة 4 آلاف و800 ميغاوات.

ومن المخطط أن يدخل أول مفاعل في محطة "سينوب" للطاقة النووية بقدرة 4 آلاف و480 ميغاوات، الخدمة عام 2025، فيما ارتفع حجم الطاقة المولدة عبر الرياح من 18.9 ميغاوات عام 2002 إلى 6 آلاف و500 ميغاوات في 2018.

وجرت استثمارات بقيمة 100 مليار دولار في قطاع الطاقة خلال السنوات الـ15 الأخيرة، فيما بلغت القدرة القائمة للطاقة المتجددة 40 ألف و438 ميغاوات عام 2018، بعدما كانت 12 ألفا و300 ميغاوات في 2002.
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