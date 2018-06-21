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الموسوي يستقبل يان كوبيتش ويناقش المستجدات السياسية

الخميس 21 حزيران 2018
| 20:16
 
الموسوي يستقبل يان كوبيتش ويناقش المستجدات السياسية
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القرطاس نيوز
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إستقبل الامين العام لحزب الفضيلة الاسلامي عبد الحسين الموسوي، ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق السيد يان كوبيتش وبحث الجانبان المستجدات السياسية وتداعيات نتائج الانتخابات وما افرزته من خارطة سياسية جديدة.

واشار الموسوي لخطورة المرحلة واهمية احترام الدستور والاحتكام للقانون في جميع التفاصيل التي يختلف فيها الشركاء و إرسال الرسالة التي تطمئن الجمهور وتعزز ثقتها بالعملية السياسية والانتخابية التي شابها الكثير خلال الفترة السابقة.

من جانبه اعرب يان كوبيتش عن حرصه الكبير لتحقيق هذا اللقاء والاستماع الى آراء الطبقة السياسية الفاعلة والحريصة وفِي مقدمتها الفضيلة التي أظهرت إتزاناً ومسؤولية في جميع طروحاتها في العملية السياسية، فيما بيّن، ان البعثة الاممية في العراق تتطلع الى ايجاد حالة من الانسجام بين القوى السياسية وان يلتزم الجميع بالدستور وتكوين عملية سياسية رصينة.
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