دول "بريكس" قلقة إزاء الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن

أعربت دول مجموعة "بريكس" عن قلقها إزاء الوضع في سوريا وليبيا واليمن، ودعت إلى تسوية النزاعات في تلك الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة.



وجاء في بيان للخارجية الروسية صدر في أعقاب اجتماع ممثلي دول المجموعة التي تضم روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا، حول الوضع في الشرق الأوسط، والذي انعقد في عاصمة جنوب إفريقيا بريتوريا، أن "المناقشات كانت مبنية على أساس التمسك بالمبدأ الأساسي، الذي يتلخص في أن تحقيق السلام والأمن الدولي والحفاظ عليه يجب أن يتم بالتوافق التام مع القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة".



وأشير في البيان إلى أنه لا يجوز أن تكون هناك محاولات لتقويض المنظومة المتعددة الأطراف، والحيلولة دون التعاون الدولي على كل المستويات بهدف تفادي وتسوية النزاعات، وتهيئة الظروف للسلام والتنمية والازدهار.



وشارك في الاجتماع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، والمبعوث الصيني الخاص إلى الشرق الأوسط قونغ شياو شنغ، ونواب وزراء خارجية جنوب إفريقيا والبرازيل والهند.