تحالف "سائرون" يحذر من إستغلال قرار المحكمة الإتحادية بما يخالف الدستور

أكد تحالف "سائرون" التزامه بماصدر عن المحكمة الإتحادية بشأن تعديل قانون الإنتخابات الذي أقره مجلس النواب محذرا في الوقت نفسه من أن لايكون ذلك مقدمة لإستغلال الفراغ الدستوري الذي قد ينجم نتيجة عدم إكتمال العد والفرز اليدوي في مدة أقصاها نهاية هذا الشهر.



وقال الناطق الرسمي بإسم التحالف قحطان الجبوري في بيان له إن "الأهم هو الإلتزام بالسياقات السليمة لعمل القضاء لجهة إكمال عملية العد والفرز اليدوي بما لايتعدى العمر الإفتراضي للبرلمان وذلك إستنادا لما صدر عن المحكمة الإتحادية التي أقرت إعادة العد والفرز اليدوي فضلا عن أهمية أن تحترم كل الجهات الرسمية من مؤسسات دولة وقضاء وأجهزة أمنية دورها ومسؤولياتها بما لايؤدي الى تداخل في عمل تلك السلطات بما يخدم الجهات والأطراف التي تعمل على إستغلال الأوضاع التي لاتزال غير مستقرة في البلاد".



وأضاف الجبوري إن "من الاهمية بمكان أن لاتتحول عملية العد والفرز في حال تخطت المهلة الدستورية لعمر البرلمان وهي نهاية الشهر الجاري مقدمة لفراغ دستوري يمكن إستغلاله سواء على صعيد تمدد عمل الحكومة عبر توسيع صلاحياتها أو إتخاذ عملية العد والفرز اليدوي مقدمة لإعادة الإنتخابات الأمر الذي يتطلب أهمية أن تحدد فترة زمنية لإنجاز هذه العملية حتى لاتصادر إرادة المواطن العراقي تحت ذريعة شبهات التزوير والطعون التي كان ينبغي أن يكون طريقها القضاء وفقا للأصول المتبعة".



وأوضح الجبوري إن "إحترام الأطر والسياقات الدستورية والقانونية أمر في غاية الأهمية لإستمرار العملية السياسية بإتجاه بناء مؤسسات الدولة وهو مايتطلب من جميع الكتل السياسية الإستمرار في حراكها بإتجاه إنضاج الحوارات الهادفة نحو تحالفات من شانها التعجيل بتشكيل الحكومة وتفادي أي حالة يمكن ان ينشأ عنها فراغ دستوري قد يؤدي الى نتائج لاتحمد عقباها".