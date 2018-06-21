تعيين قائد جديد للقوات الجوية المصرية

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية، السيرة الذاتية لقائد القوات الجوية الجديد اللواء أركان حرب محمد عباس حلمي، المعين خلفا للفريق يونس المصري.



وولد اللواء محمد عباس حلمي هاشم في 20 يناير 1961، وتخرج في أبريل 1982 في الكلية الجوية، ورقي في يناير 2012 لرتبة لواء.



وحصل على بكالوريوس طيران وعلوم عسكرية، وماجستير العلوم العسكرية، من كلية القادة والأركان، وزمالة كلية الحرب العليا، من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، والدورة العليا لكبار القادة من أكاديمية ناصر العسكرية العليا.



وتدرج قائد القوات الجوية في الوظائف القيادية وصولا إلى رئيس أركان القوات الجوية.