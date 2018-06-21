من نحن qurtas اتصل بنا qurtas اعلن معنا qurtas وظائف
Login Choose Language follow alqurtas news on twitter Join alqurtas news on facebook Join alqurtas news on google Plus alqurtas news in Linked in watch alqurtas news on youtube alqurtas news rss feeds
Al Qurtas Logo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
إعلام | اعلانات مبوبة | تسجيل دخول

البيت الأبيض: ترامب سيلتقي العاهل الأردني الاثنين المقبل

الخميس 21 حزيران 2018
| 21:49
 
البيت الأبيض: ترامب سيلتقي العاهل الأردني الاثنين المقبل
ابرز ما في هذا الخبر

.
موجود أيضاً في:
قال البيت الابيض في بيان اليوم الخميس إن الرئيس الامريكي دونالد ترامب سيستقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في البيت الأبيض يوم الـ 25 يونيو الجاري.

وأضاف بيان البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب "سيؤكد للملك الأردني على حرص الولايات المتحدة على تمتين روابط الصداقة بين الولايات المتحدة والأردن".

وأشار البيان أن الجانبين سيناقشان خلال اللقاء المرتقب القضايا ذات الاهتمام المشترك بما فيها الإرهاب، كما أن ملف الأزمة السورية سيكون حاضرا على جدول الأعمال.

وذكر البيان أيضا أن الجانبين سيبحثان سبل تحقيق سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
مواضيع خاصة
More
B-8-635327075640518496.jpg
هل تريد الاشتراك في نشرتنا الاخباريّة ؟
استفتاء
هل تشككون في نزاهة الانتخابات؟

اسئلة مطروحة
28
الرئيسية
إعلام
اعلانات مبوبة
الاحوال الجوية
تسجيل دخول
سياسة
مواضيع خاصة
العراق الآن
أمن
أخبار إقليمية
أخبار دولية
إقتصاد
وقفة مع التاريخ
عن القرطاس
من نحن
اتصل بنا
اعلن معنا
copyright 2018 © Alqurtas News
Website by Softimpact
خبر عاجل
تحالف دعم الشرعية في اليمن: تم منح أكثر من 25 ألف تصريح لدخول المساعدات الإغاثية لليمن
مركز الاعلام الامني:تشكيل قيادة عمليات خاصة لحماية المواطنين وتأمين الطرق من عصابات الجريمة والارهاب