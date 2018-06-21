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البيت الأبيض: ترامب سيلتقي العاهل الأردني الاثنين المقبل
21 Jun,2018
قال البيت الابيض في بيان اليوم الخميس إن الرئيس الامريكي دونالد ترامب سيستقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في البيت الأبيض يوم الـ 25 يونيو الجاري.
وأضاف بيان البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب "سيؤكد للملك الأردني على حرص الولايات المتحدة على تمتين روابط الصداقة بين الولايات المتحدة والأردن".
وأشار البيان أن الجانبين سيناقشان خلال اللقاء المرتقب القضايا ذات الاهتمام المشترك بما فيها الإرهاب، كما أن ملف الأزمة السورية سيكون حاضرا على جدول الأعمال.
وذكر البيان أيضا أن الجانبين سيبحثان سبل تحقيق سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.