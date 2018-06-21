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فلسطين تنضم إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

الخميس 21 حزيران 2018
| 22:08
 
فلسطين تنضم إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
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أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن فلسطين أصبحت العضو الـ 193 في المنظمة، وطرفا في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

 

وجاء في بيان نشر على موقع المنظمة أن "دولة فلسطين قدمت طلبا للانضمام إلى المنظمة يوم 17 مايو 2018 للأمين العام للأمم المتحدة، وأصبحت مشمولة بسريان الاتفاقية اعتبارا من 16 يونيو 2018".

 

وكانت فلسطين قد قررت تقديم طلبات للانضمام إلى 22 منظمة دولية في ديسمبر الماضي، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قراره نقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل إلى القدس واعتبارها عاصمة إسرائيل.

 

وكان الحديث يدور عن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وبروتوكول جنيف واتفاقية حظر استخدام الأسلحة البيولوجية وغيرها من الوثائق الدولية.
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