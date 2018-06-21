الخارجية الاميركية: تدين التصعيد العسكري للنظام السوري جنوب غربي سوريا

أدانت وزارة الخارجية الأميركية التصعيد العسكري الذي تمارسه قوات تابعة للنظام السوري جنوب غربي سوريا.



وفي بيان لها، أوضحت المتحدثة باسم الوزارة هيذر ناورت أنه "لا تزال الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ بسبب تقارير عن ازدياد عمليات النظام السوري جنوب غربي البلاد، داخل منطقة خفض التوتر التي اتفقت حولها الولايات المتحدة والأردن وروسيا العام الماضي".



وأشارت الى أنه "وفق تقاريرنا، فقد انتهكت وحدات جيش النظام والمليشيات السورية منطقة خفض التوتر جنوب غربي البلاد، ونفذت غارات جوية وضربات بالمدفعية وهجمات صاروخية"، لافتةً الى أنه "تواصل الولايات المتحدة تحذير كل من الحكومة الروسية ونظام الرئيس السوري بشارى الأسد، من التداعيات الخطيرة لهذه الانتهاكات".