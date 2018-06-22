تعرف على حظك في #أبراج-اليوم

الحمل

مهنيًا: تغييرات جذرية ومهمة جدًا تحصل حولك وتكون على موعد مع تغيير يفاجئك في البداية لكنه يأتي في مصلحتك.

عاطفيًا: احذر اليوم من حدوث المشاكل الزوجية، لا تكن منعزلًا وافتح قلبك للحبيب من جديد

صحيًا: يطرأ أمر ما ينذر وضعك الصحي بالخطر ويبقيك في حال من القلق المستديم



الثور

مهنيًا: كون هذا اليوم منذرًا ببعض الفضائح والنزاعات الحادة وكشف الخبايا التي تربكك في العمل

عاطفيًا: تشعر أنّ الحبيب يفرض عليك أمورًا لا تحب أن تنفذها، لكنك تعده بتنفيذها

صحيًا: إياك والاستسلام لليأس أمام التناقص البطيء في فقدان الوزن، عليك الصبر قليلًا



الجوزاء

مهنيًا: محطة جديدة ومهمة في حياتك المهنية تأمل أن تحقق من خلالها الكثير من النجاحات والإقدام على خطوات مهمة

عاطفيًا: يوم عاطفي مليء بالوعود الوردية ويحمل رسائل جديدة تفوح منها رائحة الرومانسية ويكون ختامه رائعًا

صحيًا: السهر الدائم يتلف يرهقك ويبقيك في حال من الترنح نهارًا وعدم التركيز في العمل



السرطان

مهنيًا: تعالج وضعًا مهنيًا طارئًا يتمثل في استقالة مفاجئة لأحد المسؤولين الكبار في العمل، فتتخلى عن بعض الارتباطات لملء الفراغ

عاطفيًا: كن أكثر لباقه في طريقة كلامك مع الحبيب، وخطط لقضاء أمسية رومانسية معه

صحيًا: تورّم في القدمين قد يثير قلقك ويزعجك، وهو ناتج من كثرة الوقوف في العمل



الأسد

مهنيًا: تجد نفسك مضطرًا اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى الدفاع عن نفسك، وتمرّ بعلاقة شخصية مهدّدة وتواجه بعض النزاعات

عاطفيًا: لا تحقد، فأنت طيّب القلب، سامح الحبيب إذا اقترف خطأ ما بحقك، وابدأ صفحة جديدة معه

صحيًا: لا تدّع أنك مشغول للتهرب من تلبية الدعوة إلى ممارسة المشي يوميًا عند الصباح



العذراء

مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى أمر طارئ أو إلى خبر مفجع وانقلاب في بعض الأحوال أو إلى بعض المفاجآت

عاطفيًا: تعيش أسرارًا في حياتك التي يحيط بها بعض الغموض، وهذا سلاح خطير لمواجهة الشريك

صحيًا: أنت صاحب نخوة وعزيمة لا تلين، وهذا ما يتضح جليًا من خلال نشاطك الرياضي المتواصل



الميزان

مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى بعض المفاجآت في حياتك الاجتماعية، وتكون قادرًا على ضبط انفعالاتك

عاطفيًا: تزول الخلافات تدريجيًا، وتصبح قادرًا على فرض وجهة نظرك، فتنتصر على بعض المنافسة

صحيًا: تجنّب قدر المستطاع المأكولات الدسمة مساء، واستعض عنها بتلك الخفيفة والصحية



العقرب

مهنيًا: الجو معاكس ويولد بعض الاحتكاكات بين الزملاء، ما يتطلب منك المعالجة السريعة قبل فوات الأوان

عاطفيًا: تعتزم قضاء وقت مع الحبيب في مكان هادئ بعيدًا عن ضجة العمل ومشاغل الحياة

صحيًا: لا تترك الأمور تتفاقم على الصعيد الصحي، أعرض نفسك على طبيب مختص بالتغذية الصحية



القوس

مهنيًا: لجو معاكس ويولد بعض الاحتكاكات بين الزملاء، ما يتطلب منك المعالجة السريعة قبل فوات الأوان

عاطفيًا: تعتزم قضاء وقت مع الحبيب في مكان هادئ بعيدًا عن ضجة العمل ومشاغل الحياة

صحيًا: لا تترك الأمور تتفاقم على الصعيد الصحي، أعرض نفسك على طبيب مختص بالتغذية الصحية



الجدي

مهنيًا: شير هذا اليوم إلى نظام جديد إو إلى إعادة الأمور إلى نصابها إذا مررت ببعض الارتباك والقلق وفقدان الثقة بالنفس

عاطفيًا: تأتي أحداث لتترك انعكاسات جيدة على علاقتك العاطفية وتترسخ الصلات وتتقارب وجهات النظر بينك وبين الشريك

صحيًا: خفف من حدّة التوتر، وأرح أعصابك، وخذ الأمور بتؤدة، ولن تكون إلا مرتاحًا



الدلو

مهنيًا: توقع اتفاقًا كبيرًا وتخوض مفاوضات في غاية الأهمية تخرج في نهايتها وقد كسبت مشروعًا لم تكن تحلم بالفوز به

عاطفيًا: يجب أن تتسلح بالصبر والإيمان والثقة بالنفس لمواجهة بعض المستجدات والذبذبات الصغيرة الآتية من هنا وهناك

صحيًا: أنظر إلى محيطك ترَ أن كثيرين انقلبت صحتهم رأسًا على عقب وأصبحوا نشطين جراء ممارسة الرياضة يوميًا



الحوت

مهنيًا: تبرز مواهبك وكفاءتك في العمل ويوفر لك الحظ ظروفًا مساعدة جدًا فتتقدم خطوات مهمة إلى الأمام

عاطفيًا: أدعوك الى تقديم بعض التنازلات في سبيل تهدئة الأوضاع بينك وبين الشريك

صحيًا: خفف من رفع الأوزان الثقيلة ولا تكثر من المشي صعودًا