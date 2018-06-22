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عرض خاص.. مكافأة للروسيات اللاتي يحملن من نجوم المونديال!

الجمعة 22 حزيران 2018
| 08:32
 
عرض خاص.. مكافأة للروسيات اللاتي يحملن من نجوم المونديال!
ابرز ما في هذا الخبر

سحبت الشركة حملتها الترويجية، وأزالت جميع المواد الإعلانية المتعلقة بها، وقدمت اعتذارها للجمهور، واعترفت بأن الإعلان كان "يفتقر إلى الذوق".
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قدمت سلسلة مطاعم "برغر كنغ" للوجبات السريعة في روسيا اعتذارها عن إعلان ترويجي اعتبره كثيرون "مشينا" بحق النساء الروسيات، إذ ربط بينهن وبين نجوم المونديال بطريقة "غير لائقة".


ويتضمن الإعلان عرضا من "برغر كينغ" يتيح للنساء الروسيات التزود بالوجبات مدى الحياة، بالإضافة إلى الحصول على 3 ملايين روبل روسي (47 ألف دولار أميركي) إذا أصبحن حوامل من أحد نجوم كرة القدم المشاركين في المونديال.

ونشرت سلسلة مطاعم "برغر كنغ" الإعلان الترويجي في صفحاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، الثلاثاء الماضي، وحذفته بعد موجة واسعة من الانتقادات اللاذعة والسخرية.

وسحبت الشركة حملتها الترويجية، وأزالت جميع المواد الإعلانية المتعلقة بها، وقدمت اعتذارها للجمهور، واعترفت بأن الإعلان كان "يفتقر إلى الذوق".
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