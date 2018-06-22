محركات للروبوتات و"أشياء أخرى".. هذه مواصفاتها!

تعتزم شركة "أورال فاغون زافود" الروسية البدء في إنتاج محركات كهربائية من جيل جديد بحلول عام 2020، بحسب ما أعلن ناطق بإسم الشركة.



وسيتولى مصنع "تومسك" الروسي، وبصفته فرعا من شركة "أورال فاغون زافود"، إنتاج هذا النوع من المحركات التي يمكن أن تستخدم في الحافلات الكهربائية والروبوتات والطابعات ثلاثية الأبعاد والطائرات من دون طيار.



بحسب الناطق، فإن المحرك الجديد يتميز عن مثيله المستورد بقدرته على العمل في الظروف المناخية القاسية، بما في ذلك في ظروف القطب الشمالي، مشيرا إلى أن بإمكان هذه المحركات منافسة المحركات الأجنبية من حيث المواصفات والسعر.



يذكر أن "اورال فاغون زافود" هي شركة حكومية كبرى، تقوم بإنتاج نحو 100 نوع من المنتوجات، وبخاصة المعدات الحربية ومعدات الطرق وعربات القطار والمقطورات وغيرها.