تغريدات تويتر تكشف: المستخدمون يفكرون في المال صباحا والجنس ليلا!

بينت دراسة حديثة أجريت على 800 تغريدة عبر موقع تويتر كيف تتغير أولوياتنا خلال النهار، إذ أشارت الدراسة إلى أنه على الرغم من انشغال الناس بالعمل على مدار اليوم، إلا أنهم يصبحون أكثر غضبا في الليل، وهو ما قد يفسر عدد نوبات التغريد قبل وقت النوم.



ودرس العلماء فى جامعة بريستول تفكير مستخدمي تويتر باستخدام الذكاء الاصطناعى (AI) لتحليل المحتوى المجهول المنشور على تويتر في المملكة المتحدة، كما رصد الباحثون اختلافًا في أساليب التغريد على مدار الأسبوع، إذ يصبح مستخدمو الموقع في أفضل حالة مزاجية صباح يوم الأحد.



وحصل الباحثون على عينات من الرسائل كل ساعة على مدار 4 سنوات، عبر 54 من أكبر مدن المملكة المتحدة، لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم تحديد اتجاهات التفكير الجماعي للمستخدمين.



من خلال دراسة نوع اللغة المستخدمة، وجد الخبراء أدلة على وجود أنماط عاطفية ومعرفية مختلفة تعمل على تعزيز أفكار مستخدمي تويتر، وكشف تتبع استخدام كلمات محددة، عن التحول في مزاج المستخدمين.



وقال مؤلفو الدراسة: "يستيقظ السكان في أفضل حالة مزاجية يوم الأحد مع انفعالات إيجابية عالية وانفعالات سلبية متدنية وغضب وحزن يتم التعبير عنه بعد الساعة 6 صباحا، وفي الساعات القليلة التالية، ترتبط أيام العمل بدلاً من ذلك بمزاج منخفض نسبياً يتميز بانفعالات إيجابية منخفضة وحزن متزايد،".



وعلى الرغم من تتبع 73 قياسًا نفسيًا مختلفًا، وجد الفريق أن هناك عاملين رئيسيين فقط يفسران معظم الاختلافات عبر البيانات، ويرتبط العامل الأول، الأبرز بين الساعة 6 صباحًا و 10 صباحًا، بالتفكير التحليلي، ويبرز من خلال الاستخدام المتكرر للأسماء والمقالات وحروف الجر.



كانت هذه الفترة في الصباح الباكر بين الساعة 6 صباحًا و 10 صباحًا مرتبطة أيضًا بالقلق المتزايد من الإنجاز وتحقيق السلطة، فضلاً عن المخاوف الشخصية المحيطة بالعمل والمنزل والمال.



ووجد الباحثون أن هناك نمطًا أكثر اندفاعًا، واجتماعيًا، وعاطفيًا للارتباط بين الساعة 3 صباحًا و 5 صباحًا، وشملت المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق خلال هذه الفترة الموت والدين، مع اللغة العاطفية السلبية إلى حد كبير التي لاحظها الباحثون.