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حيل تتبعها ميريام فارس لتبدو أطول.. تعرّفي إليها!
22 Jun,2018
دائماً ما تظهر ميريام فارس بقوام ممشوق على الرغم من قصر قامتها. فما هي الحل التي تتبعها؟
1- الجمبسوت عالي الخصر من القطع التي وظفتها ميريام فارس لتبدو بقوام أطول.
2- تألقت ميريام في إحدى حفلاتها بفستان أسود مزدان بالغليتر من توقيع رامي قاضي، وقد تميز بتقليماته الطولية على هيئة خدع بصرية؛ مما منحها قواماً طويلاً.
3- الفساتين ذات الألوان الناعمة المصممة بكسرات ضيقة بشكل طولي أيضاً من أبرز القطع التي رافقت ميريام في أكثر من حفل.
4- أيضاً لجأت إلى القصات المحددة للقوام مع شق طويل على الجانب لتظهر ساقيها بطول أكبر.
5- وعلى خطى الكثيرات اللواتي دائماً ما يلجأن لفستان حورية البحر Mermaid dress، تألقت به ميريام فارس في أكثر من مناسبة من توقيع رامي قاضي أيضاً.
6- في مختلف إطلالاتها ابتعدت ميريام تماماً عن التطريزات الكبيرة المبالغ فيها، وهي من أهم الحيل التي تتبعها قصيرات القامة؛ حتى لا تكسبهن زحمة التطريز المزيد من الوزن وبالتالي القصر.
7- الفستان المصمم بتنورة من الريش المطرز بشكل رأسي اعتمديه أيضاً من وحي إطلالة ميريام فارس.
8- وبشكل عام التنانير الإمبراطورية التي يبدأ خصرها من أسفل الصدر ستساعدك كثيراً على أن تظهري طويلة القامة.