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حيل تتبعها ميريام فارس لتبدو أطول.. تعرّفي إليها!

الجمعة 22 حزيران 2018
| 09:03
 
حيل تتبعها ميريام فارس لتبدو أطول.. تعرّفي إليها!
ابرز ما في هذا الخبر

القرطاس نيوز
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دائماً ما تظهر ميريام فارس بقوام ممشوق على الرغم من قصر قامتها. فما هي الحل التي تتبعها؟ 

1- الجمبسوت عالي الخصر من القطع التي وظفتها ميريام فارس لتبدو بقوام أطول. 

2- تألقت ميريام في إحدى حفلاتها بفستان أسود مزدان بالغليتر من توقيع رامي قاضي، وقد تميز بتقليماته الطولية على هيئة خدع بصرية؛ مما منحها قواماً طويلاً.

3- الفساتين ذات الألوان الناعمة المصممة بكسرات ضيقة بشكل طولي أيضاً من أبرز القطع التي رافقت ميريام في أكثر من حفل. 

4- أيضاً لجأت إلى القصات المحددة للقوام مع شق طويل على الجانب لتظهر ساقيها بطول أكبر.

5- وعلى خطى الكثيرات اللواتي دائماً ما يلجأن لفستان حورية البحر Mermaid dress، تألقت به ميريام فارس في أكثر من مناسبة من توقيع رامي قاضي أيضاً.

6- في مختلف إطلالاتها ابتعدت ميريام تماماً عن التطريزات الكبيرة المبالغ فيها، وهي من أهم الحيل التي تتبعها قصيرات القامة؛ حتى لا تكسبهن زحمة التطريز المزيد من الوزن وبالتالي القصر.

7- الفستان المصمم بتنورة من الريش المطرز بشكل رأسي اعتمديه أيضاً من وحي إطلالة ميريام فارس.

8- وبشكل عام التنانير الإمبراطورية التي يبدأ خصرها من أسفل الصدر ستساعدك كثيراً على أن تظهري طويلة القامة.
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