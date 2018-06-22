لهذا السبب.. يجب تمرين عضلات القدمين يومياً

يراجع العديد من المهتمين بصحتهم عيادات الأطباء والمراكز الصحية، للاطمئنان على صحة العيون والأسنان وغيرها من الأعضاء الحيوية في الجسم، لكنهم نادراً ما يحرصون على صحة القدمين.



ولكن الأبحاث تشير على نحو متزايد، إلى ضرورة الاهتمام بالقدمين الكثير من الاهتمام، ويقول الخبراء إن الأقدام هي أساس الصحة، وأن الحفاظ على صحة القدمين، يساعد على تحسين وضعية الجسم وتجنب الإصابات، ودرء الأوجاع والآلام، ومنع حوادث السقوط الخطيرة، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وتشير الدراسات، التي أجرتها هيئة الصحة البريطانية، إلى أن 1 من بين كل 3 أشخاص تزيد أعمارهم عن 65 عاماً، يسقطون مرة واحدة في السنة على الأقل، وهي السبب الأكثر شيوعاً في الوفيات، بين الذين تجاوزوا السبعين من العمر، لأنها يمكن أن تؤدي إلى كسر الورك وإصابات قاتلة في الرأس.



ويوضح الدكتور رالف روجرز، استشاري في الطب الرياضي وجراحة العظام، أن الوقوف السليم يبدأ من القدمين، بتوفير قاعدة تدعم الهيكل بالكامل، وكما أن الأساس الضعيف للبناء يتسبب بانهياره، كذلك يكون الحال بالنسبة للقدمين.



وكشفت دراسة أجريت في 2009، ونشرتها مجلة "كلينكال بيوميكانيكس"، أن ضعف عضلات الأقدام، يزيد من احتمال السقوط.



ويعتقد الباحثون أن تقوية عضلات القدم، يمكن أن يساعد في تحسين استقرار الكاحل وتوازن الجسم، وحتى الحد من الإصابات الخطيرة.