سلطات تركيا ترفض دخول نائب سويدي الى اراضيها لدعمه منظمة بي كا كا



أفادت معلومات صحفية لوكالة "الأناضول" بأنه "رفضت سلطات تركيا منح إذن دخول للنائب في البرلمان السويدي جبار كريم أمين، المعروف بدعمه السياسي لمنظمة "بي كا كا"المسلحة".



واوضحت المعلومات أن "القائمين على شؤون جوازات السفر في مطار أتاتورك الدولي بإسطنبول، منعوا دخوله بسبب وجود حظر على دخوله للأراضي التركية لدعمه المنظمة"، لافتةً الى أن "النائب هو من مواليد إقليم شمال العراق، وهو نائب في البرلمان السويدي".