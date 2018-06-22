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خارجية اميركا تطالب مالي باجراء تحقيق بعد العثور على 25 جثة في 3 مقابر جماعية

الجمعة 22 حزيران 2018
| 09:30
 
خارجية اميركا تطالب مالي باجراء تحقيق بعد العثور على 25 جثة في 3 مقابر جماعية
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كثيرا ما اعترضت منظمات ​حقوق الانسان​ والسكان على اعلان ​الجيش المالي​ "​القضاء​ على ارهابيين في وسط البلاد"، منددين بـ"عمليات ​اعدام​ خارج نطاق القضاء".
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طالبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت، مالي بـ"إجراء تحقيق موثوق به وشفاف بعد العثور على 25 جثة في 3 مقابر جماعية، وإقرار حكومة باماكو بتورط بعض الأفراد في الجيش".

وأبدت ناورت، في بيان لها، "قلقها إزاء دور القوات العسكرية المالية في مقتل 25 شخصا"، مشيرةً الى "اننا نؤيد قرار وزير الدفاع المالي تيينا كوليبالي إجراء تحقيق على الفور".

وتجدر الاشارة الى أنه في الاشهر الاخيرة، كثيرا ما اعترضت منظمات حقوق الانسان والسكان على اعلان الجيش المالي "القضاء على ارهابيين في وسط البلاد"، منددين بـ"عمليات اعدام خارج نطاق القضاء".
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