بيسكوف: روسيا غير جاهزة بعد للحديث عن موعد محدد للقاء ترامب وبوتين

أعلن المتحدث الصحفي بإسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، في سياق تعليقه على تصريحات الرئيس الأميركي دونمالد ترامب حول إمكانية لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين في شهر تموز المقبل، أنّ "موسكو غير جاهزة بعد للحديث عن موعد محدّد للقاء الرئيسين".



وكان ترامب قد لفت أمس الخميس، إلى "أنّه ينظر في إمكانية لقاء نظيره الروسي في تموز المقبل".



وكان قد أعلن ممثل مجلس الأمن القومي، غاريت ماركيس، أنّ "مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، سيزور موسكو في أواخر حزيران الحالي، ويناقش تنظيم القمة الأميركية الروسية".