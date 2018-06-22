الاركان التركية:استهداف مناطق للعمال الكردستاني شمالي العراق بغارات جوية الجمعة 22 حزيران 2018 | 09:51 ابرز ما في هذا الخبر القرطاس نيوز موجود أيضاً في: أمن

أعلنت هيئة الأركان التركية عن "استهداف مناطق لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق بغارات جوية".