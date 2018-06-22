قائد شرطة ديالى يتعهد بإنهاء المظاهر المسلحة

تعهد قائد شرطة ديالى اللواء فيصل العبادي، الجمعة، بأنهاء المظاهر المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة.



وقال مكتب العبادي في بيان ان "قائد شرطة محافظة ديالى اللواء فيصل كاظم العبادي حضر المؤتمر الأمني المنعقد في مقر قيادة عمليات ديالى إلى جانب المحافظ مثنى التميمي وقائد العمليات ورئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة وممثلي الحشد الشعبي وعدد من الضباط لبحث اخر المستجدات الأمنية في المحافظة ووضع الية خاصة لحصر السلاح بيد الدولة.



وشرح قائد شرطة ديالى ان "المؤتمر تضمن وضع آلية لنزع السلاح وحصره بيد الدولة في عموم مناطق المحافظة حسب الضوابط وإبعاد المستودعات خارج المدن حتى لاتؤتر على المواطنين عند حصول حادث مشابه لحادث مدينة الصدر"، مبيناً ان الوضع في قضاء خانقين آمن ومستقر وتحاول بعض العناصر الإرهابية ارباك الوضع الأمني لكن يقظة قطعاتنا الأمنية هناك المتمثلة بقسم شرطة خانقين وفوج الطوارى حالت دون تحقيق أهداف العناصر الارهابية، مضيفاً أنه تم الاتفاق مع المسؤولين المحليين في قضاء خانقين بأنه سيتم رفع المظاهر المسلحة حسب توجيهات وزارة الداخلية وقيادة العمليات وان القوة الأمنية في القضاء المتثلة بقسم الشرطة قادرة على توفير الأمن واذا تطلب الأمر إلى قوة إضافية سيتم إرسالها إلى القضاء.