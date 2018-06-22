القبض على متهم قام باغتصاب وحرق احد المواطنين في كربلاء

أعلنت مديرية شرطة كربلاء، اليوم الجمعة، القبض على متهم قام باغتصاب وحرق احد المواطنين في المحافظة.



وقالت المديرية في بيان، إنه "بعد ورود اخبار عن جريمة قتل خارجه عن القيم و الأعراف الإنسانية والقانونية في محافظة كربلاء وان المتهم متواجد في محافظة البصرة على الفور تم تشكيل فريق عمل من مركز شرطة خور الزبير ومكافحة اجرام البصرة ومكافحة اجرام محافظة كربلاء وشعبة الاستخبارات ومكافحة الارهاب في خور الزبير وبأشراف ومتابعة مباشرة من قبل قائد شرطة محافظة البصرة اللواء الركن جاسم حسين علوان السعدي وبعد التحري وجمع المعلومات تم تحديد مكان تواجد المتهم ومداهمته والقاء القبض عليه واعترف بارتكاب جريمة اغتصاب و قتل وحرق احد المواطنين في محافظة كربلاء بحي الرسالة".