القبض على مروج مخدرات وضبط كمية منها بحوزته في البصرة

القت قوة من شرطة محافظة البصرة، اليوم الجمعة، القبض على احد مروجي ومتعاطي المخدرات وضبطت بحوزته كمية منها.



وقالت مديرية شرطة البصرة في بيان، ان "مفارز قسم شرطة الموفقية بمدينة البصرة، تمكنت بعملية نوعية ووفقاً لمعلومات دقيقة، من القاء القبض على احد مروجي ومتعاطي الحبوب المخدرة وضبطت بحوزته كمية منها، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".



وتعلن القوات الامنية في المحافظات بين وقت واخر عن القاء القبض على تجار ومروجي ومتعاطي المخدرات بمختلف انواعها.