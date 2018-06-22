الجعفري:نؤيد حقوق الأرجنتين المشروعة في جزر المالفيناس والمناطق البحرية المحيطة بها



أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أن "الاستعمار يشكل جريمة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة وإعلان إنهاء الاستعمار ومبادئ القانون الدولي"، مشددا على أن "سوريا تدافع بصلابة عن حق الشعوب في تقرير المصير".



وأشار الجعفري في بيان له أمام لجنة تصفية الاستعمار حول مسألة جزر المالفيناس، الى أن "سوريا ما فتئت تدافع بصلابة عن حق الشعوب في تقرير المصير إلا أنها في الوقت نفسه لا تقبل بان يتم استخدام هذا المبدأ لتبرير استمرار وجود نزاع مفروض فرضا على السيادة وبفعل الاستيطان ينتهك السلامة الاقليمية للأرجنتين منذ عام 1833"، لافتاً الى أنه "ترفض بلادي بهذا الصدد كل الإجراءات أحادية الجانب التي تقوم بها المملكة المتحدة في جزر المالفيناس الأرجنتينية والتي تنتهك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وتقوض أي مسعى لإقامة حوار بناء مع الأرجنتين".



كما ذكر "أننا نؤكد مجددا تأييدنا للحقوق المشروعة لجمهورية الأرجنتين في جزر المالفيناس وجزر جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية والمناطق البحرية المحيطة بها وذلك بما يضمن احترام مبدأ وحدة الأراضي الإقليمية للأرجنتين وبشكل يفضي إلى ممارستها لسيادتها على كامل أقاليمها بما فيها المالفيناس وانهاء هذا الشكل الاستعماري البريطاني الاستيطاني في تلك الجزر وهو شكل يحاكي الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية والسورية المحتلة".