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الجمعة
22
حزيران
2018
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10:42
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كيف سيكون حال الطقس في الأيام المقبلة؟
22 Jun,2018
كيف سيكون حال الطقس في الأيام المقبلة؟
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