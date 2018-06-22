كيف سيكون حال الطقس في الأيام المقبلة؟ الجمعة 22 حزيران 2018 | 10:42 ابرز ما في هذا الخبر القرطاس نيوز موجود أيضاً في: العراق الآن كيف سيكون حال الطقس في الأيام المقبلة؟