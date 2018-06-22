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تحالف القوى يرحب بقرار المحكمة الاتحادية

الجمعة 22 حزيران 2018
| 10:58
 
تحالف القوى يرحب بقرار المحكمة الاتحادية
ابرز ما في هذا الخبر

القرطاس نيوز
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رحب تحالف القوى العراقية، اليوم الجمعة ،  بقرار المحكمة الاتحادية العليا واصفاً إياه بالمنصف والمتوازن. 

واعلن تحالف القوى العراقية في بيان ، "التزامه الكامل بقرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بالتعديل الثالث لقانون الانتخابات عاداً إياه جاء محافظاً على أصوات الناخبين وإرادة الشعب بالتغيير"، داعيا الجميع لـ"إحترام القرار إيماناً بالعملية السياسية الديمقراطية وسيادة القانون وما يتعلق بها من قوانين منظمة لشرعية العملية الانتخابية وما يتمخض عنها من حكومة ومؤسسات دولة ".

وطالب تحالف القوى العراقية في بيانه، مجلس القضاة المنتدب لمفوضية الإنتخابات ؛ بأن "يشمل العد والفرز اليدوي والذي اقره قرار المحكمة الإتحادية جميع محطات الاقتراع في عموم العراق دون إستثناء أو محاباة ، تعزيزاً وضمانة وحفاظاً على أصوات العراقيين الذين سعوا للتغيير".
 
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