المرصد السوري:مقتل 34 شخصاً بقصف جوي واشتباكات بمحافظة دير الزور الجمعة 22 حزيران 2018 | 11:06 ابرز ما في هذا الخبر مقتل 6 عناصر من ​القوات​ النظامية و 10 من مسلحي التنظيم في اشتباكات بينهما في بادية دير الزور قرب الحدود مع ​العراق موجود أيضاً في: سوريا اليوم أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان "مقتل 34 شخصا على الأقل في قصف جوي واشتباكات بمحافظة دير الزور".



واشار المرصد، الى أن "7 مدنيين و11 عنصرا من تنظيم "داعش" قتلوا في قصف جوي لقوات التحالف على بلدة الشعفة الخاضعة لسيطرة التنظيم في ريف دير الزور الشرقي"، لافتاً الى أن "اشتباكات عنيفة دارات بين قوات سوريا الديمقراطية ومسلحي التنظيم في جيب يخضع لسيطرته على الضفة الشرقية لنهر الفرات".



كما ذكر "مقتل 6 عناصر من القوات النظامية و 10 من مسلحي التنظيم في اشتباكات بينهما في بادية دير الزور قرب الحدود مع العراق".