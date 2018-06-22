من نحن qurtas اتصل بنا qurtas اعلن معنا qurtas وظائف
Login Choose Language follow alqurtas news on twitter Join alqurtas news on facebook Join alqurtas news on google Plus alqurtas news in Linked in watch alqurtas news on youtube alqurtas news rss feeds
Al Qurtas Logo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
إعلام | اعلانات مبوبة | تسجيل دخول

#التاريخ_إن_حكى عن عمليات الإختطاف في العراق.. والضحية كوري جنوبي!

الجمعة 22 حزيران 2018
| 11:05
 
ابرز ما في هذا الخبر

القرطاس نيوز
موجود أيضاً في:
في مثل هذا اليوم من عام 2004 تم الإعلان عن مقتل المختطف الكوري الجنوبي في العراق بعد انتهاء المدة المقترحة من خاطفيه لانسحاب القوات الكورية من العراق.
المختطف وفي مقطع فيديو قال إن اسمه هو كيم سون إيل وإنه يعمل في شركة تجارية في بغداد، وقد إختطفته جماعة مسلحة تسمي نفسها جماعة التوحيد والجهاد، التي طالبت القوات الكورية بالخروج من العراق.
مقتل المختطف كيم سون إيل أعاد إلى الواجهة ملف المختطفين الأجانب في العراق خلال السنوات العشر الماضية، والتي ظهرت بعد الغزو الأميركي للبلاد وسقوط النظام السابق وتمددت أكثر مع تدهور الأمن في ابلاد وإنتشار السلاح المتفلت.
وقد طاولت عمليات الإختطاف والقتل هذه ألاف المواطنين العراقيين وكذلك مئات الأجانب العاملين في البلاد، وذلك بسلاح مجموعات مسلحة تنتشر في عدد من المحافظات العراقية.
مواضيع خاصة
More
B-8-635327075640518496.jpg
هل تريد الاشتراك في نشرتنا الاخباريّة ؟
استفتاء
هل تشككون في نزاهة الانتخابات؟

اسئلة مطروحة
28
الرئيسية
إعلام
اعلانات مبوبة
الاحوال الجوية
تسجيل دخول
سياسة
مواضيع خاصة
العراق الآن
أمن
أخبار إقليمية
أخبار دولية
إقتصاد
وقفة مع التاريخ
عن القرطاس
من نحن
اتصل بنا
اعلن معنا
copyright 2018 © Alqurtas News
Website by Softimpact
خبر عاجل
تحالف دعم الشرعية في اليمن: تم منح أكثر من 25 ألف تصريح لدخول المساعدات الإغاثية لليمن
مركز الاعلام الامني:تشكيل قيادة عمليات خاصة لحماية المواطنين وتأمين الطرق من عصابات الجريمة والارهاب