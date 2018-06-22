التاريخ_إن_حكى عن عمليات الإختطاف في العراق.. والضحية كوري جنوبي!

في مثل هذا اليوم من عام 2004 تم الإعلان عن مقتل المختطف الكوري الجنوبي في العراق بعد انتهاء المدة المقترحة من خاطفيه لانسحاب القوات الكورية من العراق.

المختطف وفي مقطع فيديو قال إن اسمه هو كيم سون إيل وإنه يعمل في شركة تجارية في بغداد، وقد إختطفته جماعة مسلحة تسمي نفسها جماعة التوحيد والجهاد، التي طالبت القوات الكورية بالخروج من العراق.

مقتل المختطف كيم سون إيل أعاد إلى الواجهة ملف المختطفين الأجانب في العراق خلال السنوات العشر الماضية، والتي ظهرت بعد الغزو الأميركي للبلاد وسقوط النظام السابق وتمددت أكثر مع تدهور الأمن في ابلاد وإنتشار السلاح المتفلت.

وقد طاولت عمليات الإختطاف والقتل هذه ألاف المواطنين العراقيين وكذلك مئات الأجانب العاملين في البلاد، وذلك بسلاح مجموعات مسلحة تنتشر في عدد من المحافظات العراقية.

