الداخلية تنفذ حملة واسعة لمطاردة واعتقال شاربي الخمور في المناطق العامة الجمعة 22 حزيران 2018 | 11:22 ابرز ما في هذا الخبر القرطاس نيوز موجود أيضاً في: أمن



وقالت المفتشية في بيان، إن "المفتش العام محمد مهدي مصطفى ترأس خلية من مكتبه شكلها لتنفيذ قرار وزير الداخلية ا قاسم الأعرجي لمطاردة واعتقال متعاطي وشاربي الخمور في الأماكن العامة والمتنزهات والطرقات، حيث ضمت الخلية في عضويتها مدير تفتيش بغداد وعدد من ضباط ومنتسبي مكتب المفتش العام في بغداد والمحافظات، واسفرت عن اعتقال أعداد من المخالفين، تم ايداعهم التوقيف بغية اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".



وأضافت ان "الحملة التي نفذها المفتش العام سملت بعض المناطق ببغداد التي يرتادها شاربو الخمور كشارع أبي نؤاس وغيرها من المناطق، حيث اصبحت ظاهرة تعاطي الخمور في الأماكن العامة من الظواهر المستهجنة اجتماعياً ولها آثار سلبية اجتماعية وأمنية، فضلاً عن كونها مخالفة للقانون ولسير النظام العام في البلد".

أعلنت مفتشية وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن تنفيذ حملة واسعة لمطاردة واعتقال متعاطي وشاربي الخمور في المناطق العامة.وقالت المفتشية في بيان، إن "المفتش العام محمد مهدي مصطفى ترأس خلية من مكتبه شكلها لتنفيذ قرار وزير الداخلية ا قاسم الأعرجي لمطاردة واعتقال متعاطي وشاربي الخمور في الأماكن العامة والمتنزهات والطرقات، حيث ضمت الخلية في عضويتها مدير تفتيش بغداد وعدد من ضباط ومنتسبي مكتب المفتش العام في بغداد والمحافظات، واسفرت عن اعتقال أعداد من المخالفين، تم ايداعهم التوقيف بغية اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".وأضافت ان "الحملة التي نفذها المفتش العام سملت بعض المناطق ببغداد التي يرتادها شاربو الخمور كشارع أبي نؤاس وغيرها من المناطق، حيث اصبحت ظاهرة تعاطي الخمور في الأماكن العامة من الظواهر المستهجنة اجتماعياً ولها آثار سلبية اجتماعية وأمنية، فضلاً عن كونها مخالفة للقانون ولسير النظام العام في البلد".