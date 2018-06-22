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البعيجي: على الكتل السياسية عدم تشكيل الكتلة الاكبر قبل معرفة نتائج العد والفرز اليدوي

الجمعة 22 حزيران 2018
| 11:37
 
البعيجي: على الكتل السياسية عدم تشكيل الكتلة الاكبر قبل معرفة نتائج العد والفرز اليدوي
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القرطاس نيوز
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اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، منصور البعيجي، انه على الكتل السياسية عدم الذهاب باتجاه تشكيل الكتلة الاكبر قبل معرفة النتائج العد والفرز اليدوي حتى يعرف الجميع حجمه الحقيقي.

وقال البعيجي في بيان، ان "الحراك السياسي والاجتماعات بين الكتل السياسية بعد قرار المحكمة الاتحادية لاطائل منها الى حين الانتهاء من عملية العد والفرز واعلان النتائج النهائية من قبل القضاة المنتدبين"، مضيفاً ان "قرار المحكمة الاتحادية بات وملزم للجميع وغير قابل للنقض لذلك يجب الانتظار الى حين الانتهاء من اعادة العد والفرز الى حين اعلان النتائج ومعرفة النتائج بصورة نهائية".

واشار البعيجي الى ان "العد والفرز اليدوي سيكشف الحقائق فيما اذا كان هناك تلاعب بنتائج الانتخابات او تطابق بنتائج التي اعلانتها المفوضية لذلك ان المباحثات بخصوص تشكيل الكتلة الاكبر لافائدة منها الى حين الانتهاء من العد والفرز اليدوي"، وتابع ان "جميع الكتل السياسية عليها ان تترقب ما سيتمخض من اعادة للعد والفرز اليدوي لصناديق الانتخابات وان لايذهبو باتجاه تشكيل الكتلة الاكبر والنتائج لم تعلن بعد قرار المحكمة الاتحادية لاعادة العد والفرز اليدوي حتى يعرف الجميع حجمه الحقيقي وتكون النتائج دستورية لايوجد عليها غبار نستطيع انذاك بعقد اجتماعات ومباحثات لايمكن لاحد ان يشكك بنتائج الانتخابات وتشكيل كتلة اكبر حسب السياقات الدستورية".
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