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اردوغان: سنخفض عدد الوزارات إلى 16 وزارة لتسريع اتخاذ القرار بالحكومة المقبلة

الجمعة 22 حزيران 2018
| 12:03
 
اردوغان: سنخفض عدد الوزارات إلى 16 وزارة لتسريع اتخاذ القرار بالحكومة المقبلة
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القرطاس نيوز
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه "سيخفض بشدة عدد الوزارات إلى 16 وزارة وسيسرع وتيرة عملية اتخاذ القرار في الحكومة المقبلة إذا فاز في الانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأحد والتي تؤذن بالتحول إلى نظام رئاسي تنفيذي".

ونوه أردوغان، في تصريح له، الى أنه "عندما كنت رئيسا للوزراء كانت هناك 37 وزارة وخفضنا هذا العدد إلى 26 والآن سنخفضه إلى 16".

وتجدر الاشارة الى أنه يدلي الأتراك بأصواتهم مطلع الأسبوع المقبل في انتخابات رئاسية وبرلمانية يسعى إردوغان خلالها لتمديد حكمه المستمر منذ 15 عاما وتولي سلطات جديدة واسعة يقول إن البلاد تحتاجها للتعامل مع المخاطر الاقتصادية والأمنية.
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