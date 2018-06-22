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الدفاع الروسية:رصد 20 طائرة تجسس أجنبية عند حدود روسيا في الأسبوع الفائت

الجمعة 22 حزيران 2018
| 12:05
 
الدفاع الروسية:رصد 20 طائرة تجسس أجنبية عند حدود روسيا في الأسبوع الفائت
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قامت طائرة استراتيجية أميركية بدون طيار من طراز "RQ-4B Global Hawk" بالتحليق لمدّة ثماني ساعات بالقرب من الحدود الروسية في مقاطعات كالينينغراد ولينينغراد وبيسكوف.
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أعلنت صحيفة "كراسنايا زفيزدا" التابعة لوزارة الدفاع الروسية، أنّ "المقاتلات الروسية انطلقت 7 مرّات لاعتراض طائرات تجسّس أجنبية عند أجواء الحدود الدولية لروسيا، ومنعها من انتهاك الأجواء الروسية، في الأسبوع الفائت".

ولفتت نقلًا عن الوزارة إلى أنّ "طواقمنا وقواتنا الجوية الفضائية لم تسمح للطائرات الغريبة بانتهاك المجال الجوي الروسي".

وفي أواخر أيار، قامت طائرة استراتيجية أميركية بدون طيار من طراز "RQ-4B Global Hawk" بالتحليق لمدّة ثماني ساعات بالقرب من الحدود الروسية في مقاطعات كالينينغراد ولينينغراد وبيسكوف.
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