قوات اسرائيل تطرد 21 عائلة فلسطينية شمال الضفة الغربية

قامت قوات اسرائيل بطرد 21 عائلة فلسطينية، بمنطقة الأغوار الشمالية شمال الضفة الغربية، بحجة إجراء تدريبات عسكرية.



وذكر مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، أن "القوات سلمت 18 إخطارا لـ21 عائلة تسكن خربة حمصة الفوقا، بالطرد من منازلها، من الساعة السادسة صباحا، وحتى الثامنة مساء بذريعة التدريبات العسكرية".



وتجدر الاشارة الى أن السلطات الاسرائيلية كانت قد طردت خلال الشهرين الماضيين، بعض العائلات الفلسطينية من المنطقة للسبب ذاته.