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العيسى يبحث مع نظيره النمساوي منح دراسية للطلبة العراقيين

الجمعة 22 حزيران 2018
| 12:22
 
العيسى يبحث مع نظيره النمساوي منح دراسية للطلبة العراقيين
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القرطاس نيوز
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بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الرزاق العيسى، مع نظيره النمساوي ياكوب كاستيل في فيينا، اليوم الجمعة، وملف الزمالات للطلبة العراقيين.

وقالت الوزارة في بيان إن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الرزاق العيسى بحث مع نظيره النمساوي ياكوب كاستيل في فيينا خلال اجتماع الامم المتحدة للجنة الفضاء الخارجي مسارات المنح الدراسية للطلبة العراقيين في النمسا والحصول على الشهادات العليا الماجستير والدكتوراه ولاسيما للمناطق التي تضررت من عصابات داعش". 

وأضافت ان "الجانبين ناقشا سبل توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لتطوير التبادل الثقافي والأكاديمي فيما تم الاتفاق على عقد لقاء في منتصف تشرين الثاني المقبل من العام الحالي بين المختصين من الوزارتين لوضع رؤية استراتيجية تنظم تطوير التعاون الأكاديمي وتحقق الفائدة من الخبرات النمساوية في مجال الطاقة النظيفة والاختصاصات الهندسية المختلفة".
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