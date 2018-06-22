سقوط حافلة على متنها 55 طالبا في هاوية في غواتيمالا ومقتل 8 من ركابها

سقطت حافلة لنقل الركاب في هاوية عن ارتفاع 70 مترًا، وعلى متنها 55 طالبًا كانوا متوجّهين للمشاركة في مسابقات رياضية في مدينة سان ماركوس في غواتيمالا.



وأسفر الحادث عن مقتل ما لا يقلّ عن ثمانية أشخاص، حيث توفي سبعة منهم على الفور، والثامن في المستشفى. وتمّ نقل 35 شخصًا إلى مستشفى سان ماركوس بعد إصابتهم بجروح خطيرة، ولا تزال فرق الإنقاذ تعمل في مكان الحادث.



وتشهد دول أميركا اللاتينية بشكل دوري مثل هذه الحوادث، بسبب رعونة السائقين وتردّي حالة الطرق والوضع الفني السيئ لوسائط النقل.