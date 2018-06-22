ديندار زيباري يطالب المنظمات الدولية بزيادة مساعداتها لحكومة كوردستان



طالب منسق التوصيات الدولية لحكومة اقليم كردستان ديندار زيباري، اليوم الجمعة، من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بزيادة مساعداتهم للنازحين واللاجئين في الاقليم، مشيرا الى ان عدد النازحين العراقيين ومن دول الجوار بلغ نحو مليون و400 ألف نازح.



وقال زيباري في بيان، ان "أعداد النازحين تزايدت بسبب النزاع الطائفي والميليشيات وتهديدات الارهابيين، منذ بداية عام 2018، وقد بلغ اعداد النازحين الى اقليم كردستان ستة آلاف شخص خلال العام الحالي"، مبيناً ان "تدفق النازحين الى اقليم كردستان رفع عدد سكان الاقليم بنسبة 23%، واصبح هذا عبئاً كبيرا اقتصادياً ومالياً".



واوضح زيباري "وفقاً لاحدث الاحصائيات فإن العدد الاجمالي للنازحين من دول الجوار بلغ 276 ألف، بواقع 242 ألف نازح سوري، و21 ألف تركي، و13 ألف إيراني، بالإضافة إلى الفلسطينيين وغيرهم، أما عدد النازحين داخلياً من العراق فقد تجاوز المليون و100 ألف نازح"، شارحاً انه "لا تزال حكومة اقليم كردستان ملتزمة بمبادئ حقوق الانسان، حيث كانت وما زالت ملاذاً امناً للنازحين والمهجرين داخلياً من مختلف الطوائف من العراق ودول الجوار".



ولفت زياري الى ان "حكومة اقليم كردستان لا تتبع مبدأ اعادة النازحين قسراً الى مناطق سكناهم، في المقابل استنفذت حكومة الاقليم جهودها لتزويد هؤلاء النازحين والمهجرين بالمساعدات وتقديم الخدمات الضرورية لهم وضمان حقوقهم"واشار الى ان "2055 نازح عادوا الى مناطقهم طوعاً ابتداء من كانون الثاني 2018 ولغاية الان"، متابعاً ان "النفقات اليومية للنازحين واللاجئين من الاحتياجات الاساسية مثل المأوى والامن والنظافة والرعاية الصحية والتعليم بالاضافة الى ادارة المخيمات، تبلغ نحو خمسة ملايين و550 ألف دولار، ويبلغ عدد المخيمات في اقليم كردستان 39 مخيماً, تسعة منها للاجئين و30 مخيماً للنازحين".



ونبه زيباري الى ان "حكومة اقليم كردستان وفرت للنازحين واللاجئين فرص عمل, ووفقاً للاحصائيات فإن 63.5% من النازحين و87.9% من اللاجئين السوريين يعملون حالياً ويحق لهم الدخول الى المخيمات والخروج منها للعمل وبكل سهولة"، مطالباً وكالات الامم المتحدة والمنظمات الدولية بـ"زيادة مساعداتها للاجئين والنازحين داخلياً بشكل رئيسي من حيث المأوى والتعليم والرعاية الصحية".