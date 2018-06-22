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اوغلو: عدم مهاجمة منظمة بي كا كا في ايران لا يعني انها بمنأى عن ذلك

الجمعة 22 حزيران 2018
| 12:51
 
اوغلو: عدم مهاجمة منظمة بي كا كا في ايران لا يعني انها بمنأى عن ذلك
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القرطاس نيوز
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أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن "عدم مهاجمة منظمة بي كا كا في ايران حاليا لا يعني أنها بمنأى عن هجماتها غدا أو بعد غد، وطهران تدرك ذلك".

واكد جاويش اوغلو، في تصريح له، "ضرورة تخلص تركيا من الإرهاب في جبال قنديل شمالي العراق"، مشددًا على "وجوب نجاح تركيا في عملياتها من أجل الظفر بالاستقرار".

كما لفت الى أن "المعروف أن الإرهابيين يتسللون إلى تركيا من الجانب العراقي، ولذلك علينا التخلص من المستنقع الذي في الجانب الآخر"، منوهاً الى أن "العمليات التي تقودها القوات التركية في قنديل ناجحة للغاية، وأن المنظمة تعتبر تهديدًا على إيران أيضًا".
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