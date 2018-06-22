تيار الحكمة يرحب بقرار المحكمة الاتحادية بشأن نتائج الانتخابات ويدعو لعقد لقاء وطني



رحب تيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم، اليوم الجمعة ، بقرار المحكمة الاتحادية الذي صدر أمس بشأن العملية الانتخابية .



وقال المتحدث الرسمي لتيار الحكمة الوطني نوفل أبورغيف ، أن "التيار يشدد على ضرورة الاحتكام إلى القضاء واعتماد الحلول الدستورية والقانونية بعيداً عن التأثيرات والانحيازات وانه يدعم قرار المحكمة الاتحادية حتى مع كونه جاء بخلاف رؤيته"، مضيفاً أن "موقف تيار الحكمة لا يزال داعيا ومؤيداً لعقد لقاء وطني جوهري يتجاوز الأطر الشكلية الجامدة من أجل انضاج رؤية ترسم مساراً واضحاً للخروج من الأزمة".