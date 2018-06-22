من نحن qurtas اتصل بنا qurtas اعلن معنا qurtas وظائف
Login Choose Language follow alqurtas news on twitter Join alqurtas news on facebook Join alqurtas news on google Plus alqurtas news in Linked in watch alqurtas news on youtube alqurtas news rss feeds
Al Qurtas Logo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
إعلام | اعلانات مبوبة | تسجيل دخول

تيار الحكمة يرحب بقرار المحكمة الاتحادية بشأن نتائج الانتخابات ويدعو لعقد لقاء وطني

الجمعة 22 حزيران 2018
| 13:33
 
تيار الحكمة يرحب بقرار المحكمة الاتحادية بشأن نتائج الانتخابات ويدعو لعقد لقاء وطني
ابرز ما في هذا الخبر

القرطاس نيوز
موجود أيضاً في:

رحب تيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم، اليوم الجمعة ، بقرار المحكمة الاتحادية الذي صدر أمس بشأن العملية الانتخابية .

 وقال المتحدث الرسمي لتيار الحكمة الوطني نوفل أبورغيف ، أن "التيار يشدد على ضرورة الاحتكام إلى القضاء واعتماد الحلول الدستورية والقانونية بعيداً عن التأثيرات والانحيازات وانه يدعم قرار المحكمة الاتحادية حتى مع كونه جاء بخلاف رؤيته"، مضيفاً أن "موقف تيار الحكمة لا يزال داعيا ومؤيداً لعقد لقاء وطني جوهري يتجاوز الأطر الشكلية الجامدة من أجل انضاج رؤية ترسم مساراً واضحاً للخروج من الأزمة".
مواضيع خاصة
More
B-8-635327075640518496.jpg
هل تريد الاشتراك في نشرتنا الاخباريّة ؟
استفتاء
هل تشككون في نزاهة الانتخابات؟

اسئلة مطروحة
28
الرئيسية
إعلام
اعلانات مبوبة
الاحوال الجوية
تسجيل دخول
سياسة
مواضيع خاصة
العراق الآن
أمن
أخبار إقليمية
أخبار دولية
إقتصاد
وقفة مع التاريخ
عن القرطاس
من نحن
اتصل بنا
اعلن معنا
copyright 2018 © Alqurtas News
Website by Softimpact
خبر عاجل
تحالف دعم الشرعية في اليمن: تم منح أكثر من 25 ألف تصريح لدخول المساعدات الإغاثية لليمن
مركز الاعلام الامني:تشكيل قيادة عمليات خاصة لحماية المواطنين وتأمين الطرق من عصابات الجريمة والارهاب