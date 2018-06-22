تعرفوا على أهم المطارات حول العالم.. 100 مليون راكب سنويا ً في مطار واحد!

تشكل حركة الملاحة الجوية للدول عاملاً مساعداًفي إقتصادها، فمن خلال المطارات يدخل مئات ألاف الوافدين، وكذلك يخرجون إلى دول أخرى.

وإنطلاقاً من هذا الواقع تتنافس الدول الكبرى فيما بينها لإنشاء أكبر المطارات المدنية من حيث المساحة ومن حيث قدرها الإستيعابية على إستقبال المسافرين وتوفير الخدمات الأساسية لهم بأفضل الطرق.

إليكم عينة عن أكبر المطارات عالمياً من حيث المساحة ومن حيث الحركة التي تسجلها.

مطار أتلانتا هارتسفيلد - جاكسون الدولي

يقع هذا المطار في الولايات المتحدة الأميركية، بدأ إنشاؤه عام 1925 على أرض بمساحة 116 هكتارا بعقد إيجار لمدة خمس سنوات كانت مقرا مهجورا لمضمار للسباقات الآلية.

سجل عام 2017 أكثر من مئة مليون راكب، فيما يعتبر عالميا ً من أزحم وأكبر المطارات في العالم لأكثر من عقدين من الزمن.



مطار بكين الدولي

هو المطار الرئيسية في العاصمة الصينية بكين، يقع في الشمال الشرقي للمدينة ويبعد بحوالي 32 كيلومتر عن وسط المدينة، وقد تم إفتتاحه رسمياً في عام 1958.



وهو مقر شركة "إير تشاينا" أكبر شركة طيران صينية التي تسير رحلات إلى 120 وجهة في أنحاء العالم مع أكثر من 95 مليون مسافر خلال عام 2017. هو المطار الرئيسية في العاصمة الصينية بكين، يقع في الشمال الشرقي للمدينة ويبعد بحوالي 32 كيلومتر عن وسط المدينة، وقد تم إفتتاحه رسمياً في عام 1958.وهو مقر شركة "إير تشاينا" أكبر شركة طيران صينية التي تسير رحلات إلى 120 وجهة في أنحاء العالم مع أكثر من 95 مليون مسافر خلال عام 2017.



مطار دبي الدولي

هو مطار دولي يقع في مدينة دبي ثاني أكبر مدينة في الإمارات العربية المتحدة، وهو مركز عمليات طيران الإمارات، يبعد عن وسط دبي حوالي 2 كم تقريبا، وتم افتتاح المطار رسميا في كانون الأول عام 1960.



يستقطب حاليا أكثر من 115 شركة طيران تغطي أكثر من 135 وجهة حول العالم، فيما بلغت قدرة المطار الاستيعابية حوالي 88 مليون راكب عام 2017. هو مطار دولي يقع في مدينة دبي ثاني أكبر مدينة في الإمارات العربية المتحدة، وهو مركز عمليات طيران الإمارات، يبعد عن وسط دبي حوالي 2 كم تقريبا، وتم افتتاح المطار رسميا في كانون الأول عام 1960.يستقطب حاليا أكثر من 115 شركة طيران تغطي أكثر من 135 وجهة حول العالم، فيما بلغت قدرة المطار الاستيعابية حوالي 88 مليون راكب عام 2017.



مطار لوس أنجلوس الدولي

هو المطار الرئيسي لمدينة لوس أنجلس، ويعتبر من أكبر المطارات وأكثرها حداثة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، تم إفتتاحه عام 1930.

وقد إستقطب عام 2017 أكثر من 84 مليون مسافر من كل أنحاء العالم. هو المطار الرئيسي لمدينة لوس أنجلس، ويعتبر من أكبر المطارات وأكثرها حداثة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، تم إفتتاحه عام 1930.وقد إستقطب عام 2017 أكثر من 84 مليون مسافر من كل أنحاء العالم.



مطار هيثرو في لندن

مطار هيثرو الشهير في لندن هو من أزحم مطارات القارة الأوروبية والمملكة المتحدة، بدأ تاريخ الطيران المدني في هذا المكان منذ بداية الحرب العالمية الأولى، لكنه إنطلق رسميا في الملاحة الجوية عام 1930.

سجل عام 2017 وفود أكثر من 75 مليون راكب إلى المطار. مطار هيثرو الشهير في لندن هو من أزحم مطارات القارة الأوروبية والمملكة المتحدة، بدأ تاريخ الطيران المدني في هذا المكان منذ بداية الحرب العالمية الأولى، لكنه إنطلق رسميا في الملاحة الجوية عام 1930.سجل عام 2017 وفود أكثر من 75 مليون راكب إلى المطار.