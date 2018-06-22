الاتحاد الاوروبي يطلق هجومه المضاد في نزاعه التجاري مع ترامب بشأن الفولاذ

أطلق الاتحاد الاوروبي الجمعة هجومه المضاد في نزاعه التجاري مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب، عبر فرض رسوم جمركية اضافية على عشرات المنتجات الاميركية مثل الويسكي والجينز والدراجات النارية. وقبل الاتحاد الاوروبي، فرضت المكسيك التي شملتها الاجراءات الاميركية ايضا، رسوما ردا على واشنطن بينما تنوي كندا ان تحذو حذوها في بداية تموز المقبل.



وذكرت المفوضة الاوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم خلال الاسبوع الجاري ان "القرار الاحادي وغير المبرر للولايات المتحدة" بفرض رسوم جمركية "لا يترك لنا اي خيار آخر"، مشيرة الى ان "لا يمكن انتهاك قواعد التجارة العالمية من دون رد فعل من جانبنا"، موضحة انه "اذا الغت الولايات المتحدة رسومها الجمركية" فسيتم "ايضا الغاء" الاجراءات الاوروبية.



بدوره اعتبر روبرت بيركفيست الخبير الاقتصادي في مصرف "اس اي بي" السويدي في مقابلة مع وكالة فرانس برس ان "لدينا هنا حرب تجارية، حرب تجارية تتكثف" في وقت اكد رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر ان الاوروبيين يريدون ان يكون ردهم "واضحا ومتكافئا" في مواجهة القرار الاميركي الذي "يتحدى كل منطق".



من جهته اوضح نائب رئيس المفوضية الاوروبية يركي كاتاينن ان "اذا اخترنا منتجات مثل (الدراجات النارية) هارلي ديفيدسون وزبدة الكاكاو والويسكي، فلوجود بدائل لها في السوق (الاوروبية)". واضاف "لا نريد ان نفعل شيئا يمكن ان يضر بالمستهلكين". مؤكدا ان "هذه المنتجات سيكون لها سياسيا ايضا بعد رمزي كبير".