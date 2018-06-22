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وزراء منطقة اليورو أعلنوا إنتهاء أزمة ديون اليونان بعد التوصل لاتفاق

الجمعة 22 حزيران 2018
| 14:10
 
وزراء منطقة اليورو أعلنوا إنتهاء أزمة ديون اليونان بعد التوصل لاتفاق
ابرز ما في هذا الخبر

رحب وزير المالية اليوناني يوكليد تساكالوتوس بالاتفاق قائلا:"أنا مسرور، يجب ان نحرص على ان يشعر الشعب اليوناني بنتائج ملموسة".
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أعلن وزراء مالية منطقة اليورو انتهاء أزمة ديون اليونان اثر توصلهم الى اتفاق واسع النطاق يضع حدا لثماني سنوات من الازمة والتقشف وخطط الانقاذ للبلاد. وأبرم هذا الاتفاق الذي يشمل تخفيفا كبيرا لمرة اخيرة لديون اثينا عند منتصف الليل بعد اجتماع استمر اكثر من ست ساعات في لوكسمبورغ.

وسيتيح الاتفاق لاثينا الخروج من وصاية دائنيها في الموعد المقرر في 20 آب المقبل، كما سيتيح لها بأن تمول نفسها في الأسواق بعد سنوات من الانكماش الحاد وثلاث برامج مساعدات.

واوضح المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي :"ان أزمة اليونان تنتهي هنا، هذه الليلة. لقد وصلنا اخيرا الى نهاية النفق الذي كان طويلا جدا وصعبا.انها لحظة تاريخية".

من جهته، رحب وزير المالية اليوناني يوكليد تساكالوتوس بالاتفاق قائلا:"أنا مسرور، يجب ان نحرص على ان يشعر الشعب اليوناني بنتائج ملموسة".
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