الداخلية تعلن القبض على هارب من سجن أبو غريب غربي بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على هارب من سجن أبو غريب غربي بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن أن "استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تتمكن من القاء القبض على هارب من سجن أبو غريب متهم بقضايا إرهابية تم القبض عليه وبحوزته هوية مزورة وتأتي هذه العملية بعد تشكيل فريق عمل ومتابعة مستمرة وجهود ميدانية غربي العاصمة بغداد".



