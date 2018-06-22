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حكومة اليابان تعلن تعليق تدريبات اجلاء السكان بعد قمة ترامب وكيم

الجمعة 22 حزيران 2018
| 14:26
 
حكومة اليابان تعلن تعليق تدريبات اجلاء السكان بعد قمة ترامب وكيم
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القرطاس نيوز
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اعلنت المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيد سوغا تعليق تدريباتها على الاجلاء في حال اطلقت كوريا الشمالية صاروخا، بعد المحادثات التاريخية بين واشنطن وبيونغ يانغ. ويأتي القرار بعد القمة في 12 حزيران بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون، والتي وقعا خلالها اتفاقا يدعو الى نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

واعلن سوغا للصحافيين "بعد التقدم الذي تحقق في القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، سنعلق في الوقت الراهن التدريبات التي تشمل سكانا"، واوضح سوغا ان الحكومة ستكتفي في الوقت الراهن بإعلام الناس دوريا حول منظومة الانذار في البلاد وحول "السلوك الذي يتعين اعتماده" في حال تعرضت اليابان لهجوم بالصواريخ.
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