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الهند تسعى لاقتناص فرصة استثمارية سانحة في إيران

الجمعة 22 حزيران 2018
| 14:39
 
الهند تسعى لاقتناص فرصة استثمارية سانحة في إيران
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القرطاس نيوز
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أعلنت الحكومة الهندية في بيان صدر عنها اليوم الجمعة أن الهند تحاول تشغيل ميناء تشابهار في إيران بحلول 2019 رغم العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران ومن يتعامل معها.

ويجري تطوير مرفأ تشابهار في إيران ضمن ممر نقل جديد يصل إلى أفغانستان، حيث قد يفتح الطريق أمام التجارة ويقلل من اعتماد إيران على باكستان.

وقال وزير النقل والشحن البحري الهندي نيتين جادكاري إن الميناء سيوفر وصولا سهلا إلى رابطة الدول المستقلة التي تضم فريقا عريضا من بلدان الاتحاد السوفيتي وفي مقدمتها روسيا.
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