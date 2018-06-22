من نحن qurtas اتصل بنا qurtas اعلن معنا qurtas وظائف
Login Choose Language follow alqurtas news on twitter Join alqurtas news on facebook Join alqurtas news on google Plus alqurtas news in Linked in watch alqurtas news on youtube alqurtas news rss feeds
Al Qurtas Logo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
إعلام | اعلانات مبوبة | تسجيل دخول

وزير النقل يطلع ميدانيا على ميناء الواصلية في البصرة

الجمعة 22 حزيران 2018
| 14:57
 
وزير النقل يطلع ميدانيا على ميناء الواصلية في البصرة
ابرز ما في هذا الخبر

شركة الموانيء العراقية شرعت بإطلاق هذه النافذة البحرية احياء لمرفأ قديم حمل اسم (واصل بن عطاء) من كبار علماء البصرة، الا انه تعرض للدمار والتخريب والاهمال، حيث سيتم إنشاء رصيفين الاول للتبادل التجاري

موجود أيضاً في:
اطلع وزير النقل كاظم فنجان الحمامي اليوم الجمعة، على واقع العمل في ميناء الواصلية، مبينا: ان هذا الميناء سيتحول في غضون الأشهر القادمة الى مرفأ تجاري وسياحي جميل على ضفاف شط العرب، قبالة مصفى مدينة (عبادان)، بين (السيبة) و(الدويب)، لافتا: انه سيوفر قرابة 1000 فرصة عمل لأبناء المناطق الريفية القريبة من الموقع.

وأعرب عن ارتياحه على تطور العمل في الميناء، موضحا ان الشركة ستكون ملزمة بإنشاء منتجع سياحي لاهالي الناحية مجاور للميناء مع احتواء المرفأ الجديد على العديد من الارصفة لنقل البضائع المتنوعة والذي سيكون معبرا استراتيجيا بين البصرة وعبادان.

يذكر شركة الموانيء العراقية شرعت بإطلاق هذه النافذة البحرية احياء لمرفأ قديم حمل اسم (واصل بن عطاء) من كبار علماء البصرة، الا انه تعرض للدمار والتخريب والاهمال، حيث سيتم إنشاء رصيفين الاول للتبادل التجاري والثاني للمسافرين وقد تم الاتفاق على تشغيل سفن نقل المسافرين بين العراق وايران.
مواضيع خاصة
More
B-8-635327075640518496.jpg
هل تريد الاشتراك في نشرتنا الاخباريّة ؟
استفتاء
هل تشككون في نزاهة الانتخابات؟

اسئلة مطروحة
28
الرئيسية
إعلام
اعلانات مبوبة
الاحوال الجوية
تسجيل دخول
سياسة
مواضيع خاصة
العراق الآن
أمن
أخبار إقليمية
أخبار دولية
إقتصاد
وقفة مع التاريخ
عن القرطاس
من نحن
اتصل بنا
اعلن معنا
copyright 2018 © Alqurtas News
Website by Softimpact
خبر عاجل
تحالف دعم الشرعية في اليمن: تم منح أكثر من 25 ألف تصريح لدخول المساعدات الإغاثية لليمن
مركز الاعلام الامني:تشكيل قيادة عمليات خاصة لحماية المواطنين وتأمين الطرق من عصابات الجريمة والارهاب