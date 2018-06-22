وزير النقل يطلع ميدانيا على ميناء الواصلية في البصرة

اطلع وزير النقل كاظم فنجان الحمامي اليوم الجمعة، على واقع العمل في ميناء الواصلية، مبينا: ان هذا الميناء سيتحول في غضون الأشهر القادمة الى مرفأ تجاري وسياحي جميل على ضفاف شط العرب، قبالة مصفى مدينة (عبادان)، بين (السيبة) و(الدويب)، لافتا: انه سيوفر قرابة 1000 فرصة عمل لأبناء المناطق الريفية القريبة من الموقع.



وأعرب عن ارتياحه على تطور العمل في الميناء، موضحا ان الشركة ستكون ملزمة بإنشاء منتجع سياحي لاهالي الناحية مجاور للميناء مع احتواء المرفأ الجديد على العديد من الارصفة لنقل البضائع المتنوعة والذي سيكون معبرا استراتيجيا بين البصرة وعبادان.



يذكر شركة الموانيء العراقية شرعت بإطلاق هذه النافذة البحرية احياء لمرفأ قديم حمل اسم (واصل بن عطاء) من كبار علماء البصرة، الا انه تعرض للدمار والتخريب والاهمال، حيث سيتم إنشاء رصيفين الاول للتبادل التجاري والثاني للمسافرين وقد تم الاتفاق على تشغيل سفن نقل المسافرين بين العراق وايران.