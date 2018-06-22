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ألمانيا تتصدر لائحة الدول الأوروبية الأكثر طلبا للجوء فيها تليها إيطاليا
22 Jun,2018
كشفت مؤسسة "يوروستات" الأوروبية للإحصاءات عند عدد طالبي اللجوء في دول الإتحاد الأوروبي بحسب عملية إحصاء قامت بها.
وأتت الإحصاءات لعدد طالبي اللجوء في دول أوروبا على الشكل التالي:
- ألمانيا: 222560
- فرنسا: 99330
- بريطانيا: 33780
- إيطاليا:128850
- إسبانيا: 31120
- اليونان: 58650
- النمسا: 24715
ولم يتخطى عدد طالبي اللجوء الـ 5000 في كل من: بولندا، رومانيا، المجر، بلغاريا، الدنمارك، فنلندا، ايرلندا وقبرص.
بينما لم يتخطى عد هؤلاء الـ 1000 في كل من: تشيكيا، البرتغال، سلوفاكيا، كرواتيا، ليتوانيا، سلوفينيا، لاتفيا، استونيا ومالطا.