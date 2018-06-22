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ألمانيا تتصدر لائحة الدول الأوروبية الأكثر طلبا للجوء فيها تليها إيطاليا

الجمعة 22 حزيران 2018
| 15:20
 
ألمانيا تتصدر لائحة الدول الأوروبية الأكثر طلبا للجوء فيها تليها إيطاليا
ابرز ما في هذا الخبر

لم يتخطى عدد طالبي اللجوء الـ 5000 في كل من: ​بولندا​، ​رومانيا​، ​المجر​، ​بلغاريا​، ​الدنمارك​، ​فنلندا​، ​ايرلندا​ وقبرص
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كشفت مؤسسة "يوروستات" الأوروبية للإحصاءات عند عدد طالبي اللجوء في دول الإتحاد الأوروبي بحسب عملية إحصاء قامت بها.
وأتت الإحصاءات لعدد طالبي اللجوء في دول أوروبا على الشكل التالي:
- ألمانيا: 222560
 
- فرنسا: 99330
- بريطانيا: 33780
- إيطاليا:128850
- إسبانيا: 31120
- اليونان: 58650
- النمسا: 24715
ولم يتخطى عدد طالبي اللجوء الـ 5000 في كل من: بولندا، رومانيا، المجر، بلغاريا، الدنمارك، فنلندا، ايرلندا وقبرص.
بينما لم يتخطى عد هؤلاء الـ 1000 في كل من: تشيكيا، البرتغال، سلوفاكيا، كرواتيا، ليتوانيا، سلوفينيا، لاتفيا، استونيا ومالطا.
ألمانيا تتصدر لائحة الدول الأوروبية الأكثر طلبا للجوء فيها تليها إيطاليا
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