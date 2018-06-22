Printed from www.AlQurtas.com
صناعة ألأمة - السياسي العراقي أحمد ألابيض
22 Jun,2018
بعيدا عن معاني الكلمات ومفهوم المصطلحات ولغة السياسية وألأعلام وعلوم السيوسولجي وألانتربولجي أتسأل ما قيمة ألأمة ذاتها وارتباط ذلك بحياتنا الحاضرة وعمق معنى ألامة الذي يوغل في تشكيل أعماق وعينا واستدراجه الى فضائات الفكر وأفاقه
نعتقد أن ألامة ضرورة تاريخية لوجود البشر وحاكمة لكل رقيهم ومانع لتشتت الناس وضياع كل نتاجهم الحضاري أن الشعوب قلة او كثرة زادت روابطهم او نقصت لايمكنها أن ترسم خطاها في كل اثار التاريخ ترابه وكتابه ما لم تجد من بين ابنائها صناع تلك ألأمة التي تستلم لكل عاديات الزمن
أن العيب فينا نحن العرب اخذنا من المجد مقدار انتصارنا على ألاخرين أو مقدار حثنا المنتج لحضاراتهم التي تخلفنا عنها
أن العيش في تلك الضلال مكن منا الضياع والتيه ولكنه اي تيه ليس تيه اليهود الذين لا يدعون أنهم أمة كانت بل شعب الله المختار ولاننا نخاف أن نواجه الواقع وتقيدنا سلال مقدس التاريخ والدين لا نقر بان ذاك التيه أوجد هذه السيطرة على معظم مقدرات العالم واليوم من ينطق بهذا ينعت باشد النعوت من جهلة المجتمع واركانه التي استحكمت بالخرافة فانتجت أمة الجهل التي لازالت تصر أنها افضل الامم ألتي اختارهاالله سبحانه لتبليغ البشر رسالته وقيادة العالم الى الله
ولَم يصدق ذلك بعد الرسول ألاعظم الذي نفذ وعد الله وتمثل بخير صانع للوجود الأممي فركز على بناء الانسان الرسالي ورسخ ثروة ألاخلاق فكان البناء الذي مكن العرب من الخروج من الجزيرة والصحراء الى ابعد نقاط الارض ويقينا أنهم ساهموا بإنتاج الحضارات المتألقة اليوم والامم المحصنة ولكننا لم نصن تلك الثروة فتناحرنا وتحاربنا وميزنا ناسنا وحولناهم الى شعبا متباعدة بدلا من ان يكونوا شعوبا متحابة
واليوم وبعد أن انكشف زيف كثيرا من موروثنا وتعفن جزءا كبير من فكرنا أصبحنا شتاتا لا يمكن وصف وجودنا ألانساني الا بالعبثي بعد أن تمكن قطاع الطرق والقتلة من ألامر والذي لازلنا نحمل الاخر مسؤولية حصوله
فلا قادة لدينا ولا صناع أمة موجودون
أن العرب اليوم حزينون لأنهم فرقهم في كأس العالم خرجت من الدور الاول ونسوا خروجهم من مسار التاريخ منذ عصور لأنهم قتلوا صناع مجدهم وحضاراتهم وناحتي أسس أمتهم
أنهم يقتلوهم الاف المرات باليوم
أن العرب عليهم أن يعترفوا انهم من سلم مفاتيح المجد للاخر ليرضوا بالهاون حين سلموا رقاب الفلسطنيين وبعدهم العراقيين فانكسر السد وفاضت أراضيهم بدماء أبناء الأمة الفقيدة
ولكن رغم هذا العراق اليوم ركب قاطرة مجده مرة اخرى على سكة صناعة أمته التي ستعيد المجد لكل العرب