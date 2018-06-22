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وزير النقل الهندي: نتطلع إلى أن يبدأ عمل ميناء تشابهار في إيران بحلول 2019

الجمعة 22 حزيران 2018
| 16:01
 
وزير النقل الهندي: نتطلع إلى أن يبدأ عمل ميناء تشابهار في إيران بحلول 2019
ابرز ما في هذا الخبر

يقع ميناء تشابهار على خليج عمان بالقرب من الحدود ال​باكستان​ية، ومن المخطّط أن يسمح بنقل البضائع الهندية إلى ​أفغانستان​، بالإلتفاف على باكستان
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أعلن وزير النقل الهندي نيتين غدكاري، أنّ "الهند تبذل جهودًا وتتطلّع لكي يبدأ عمل الميناء الإيراني تشابهار، الّذي يتمّ إنشاؤه بمشاركة نشطة من نيودلهي، بحلول عام 2019.

ويعدّ بناء ميناء تشابهار، أحد أكبر مشاريع التعاون الإقتصادي الثنائي بين إيران والهند. ومن المفترض أن يفتح تنفيذه طريقًا جديدًا وأكثر كفاءة لنقل البضائع من آسيا إلى أوروبا. وتمّ التوصّل إلى اتفاق حول التطوير المشترك للميناء منذ 15 عامًا، لكن تنفيذ المشروع تأخّر باستمرار بسبب العقوبات الدولية المفروضة على طهران.

ويقع ميناء تشابهار على خليج عمان بالقرب من الحدود الباكستانية، ومن المخطّط أن يسمح بنقل البضائع الهندية إلى أفغانستان، بالإلتفاف على باكستان، الّتي تربطها بالهند علاقات متوتّرة.
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